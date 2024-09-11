Экспорт подмосковной продукции АПК в Индию увеличился в пять раз

Подмосковье увеличило экспорт продукции агропромышленного комплекса в Индию более чем в пять раз. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За первые шесть месяцев текущего года в Индию было экспортировано почти одиннадцать тысяч тонн подмосковной сельхозпродукции.

На долю Индии приходится 0,4% экспорта продукции АПК Подмосковья. В основном в эту страну экспортируют овощи, крупы, мясо. Так, за указанный период Подмосковье направило в Индию около восьми с половиной тысяч тонн необработанных овощей, 2,3 тысячи тонн продукции мукомольно-крупяной промышленности и 96 тонн мяса.

При этом из Индии в Подмосковье направляют чай — почти пять тысяч тонн за полгода, консервы из овощей — около одиннадцати тысяч тонн, другую продукцию АПК. Товарооборот за полгода составил 39,4 тысячи тонн.