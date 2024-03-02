Экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Африки обсудили в Подмосковье

В Центре агропромышленного развития Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области состоялась встреча посла по особым поручениям МИД России, руководителя Секретариата Форума «Россия — Африка» с крупными компаниями региона.

Отмечается, что отраслевые специалисты совместно с товаропроизводителями региона обсудили перспективы расширения экспорта продукции сельского хозяйства в страны Африки: Египет, Эфиопию, Нигерию, Саудовскую Аравию и Алжир.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что диалог был интерактивным, участники смогли задать вопросы и обсудить проблемные аспекты, которые были взяты на контроль.

Интересные предложения по сотрудничеству уже поступили от кондитерской фабрики «Волшебница» из городского округа Люберцы и производителя детского питания «Инфаприм» из городского округа Истра.