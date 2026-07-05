Уже с 1 августа тысячи россиян увидят увеличенные пенсионные выплаты

С 1 августа в России автоматически увеличат выплаты работающим пенсионерам, получателям накопительной пенсии, гражданам, которым исполнилось 80 лет, а также бывшим летчикам и шахтерам. Об этом пишет Прайм .

С 1 августа 2026 года в России пройдет повышение пенсий для нескольких категорий граждан. Перерасчет выплат будет произведен автоматически, обращаться в Социальный фонд для этого не потребуется.

Кто получит прибавку

Повышение коснется работающих пенсионеров. Размер прибавки будет зависеть от количества заработанных пенсионных баллов. Максимально за год можно получить 3 балла, а стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля. Таким образом, максимальная прибавка достигнет 470,28 рубля при заработной плате не менее 68 975 рублей в месяц до удержания НДФЛ.

Также с 1 августа на 17,3% будут проиндексированы накопительные пенсии. После перерасчета средний размер такой выплаты составит 1876 рублей.

Какие выплаты увеличат автоматически

Россияне, которым исполнилось 80 лет в июле, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер составит 19 169 рублей. Кроме того, им автоматически назначат доплату за уход в размере 1413 рублей.

Перерасчет также затронет бывших работников гражданской авиации и угольной промышленности. Для бывших летчиков средний размер специальной доплаты составит около 30 тыс. рублей, а для шахтеров — около 6 тыс. рублей.

По словам аналитика Института комплексных стратегических исследований Елены Киселевой, все изменения будут произведены автоматически, поэтому пенсионерам не потребуется подавать заявления или обращаться в Социальный фонд.