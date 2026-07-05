Аршавин сравнил чемпионаты мира в России и США
Аршавин сравнил чемпионат мира 2018 года с нынешним турниром: «В США скромнее»
Фото: [ФИФА]
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «Чемпионатом» сравнил чемпионаты мира 2018 года и нынешний, который проходит в Северной Америке.
По его мнению, масштабность гуляний в России была в разы больше. Причем это касалось не только Москвы, но и других городов.
«А в США, хоть много городов и матчей, но все выглядит скромнее», — отметил Аршавин.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Накануне стали известны первые участники четвертьфиналов. В эту стадию турнира пробились сборные Франции и Марокко, обыгравшие соответственно команды Парагвая и Канады.