«Краснодар» ищет нападающего из-за травмы Кордобы

«Краснодар» ищет форварда на замену травмированному колумбийцу Джоне Кордобе. Как сообщает Metaratings.ru, одним из кандидатов является форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев.

Кордоба получил разрыв приводящей мышцы бедра во время чемпионата мира. Восстановление форварда займет не менее месяца.

Воробьевым активно интересовался «Спартак». Сообщалось, что сторона игрока выдвинула условия личного контракта с зарплатой €2 млн в год, что делает его трансфер в «Краснодар» маловероятным.

В минувшем сезоне Воробьев провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал четыре передачи. Контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Воробьев говорил, что ему нравится в Черкизово, но переговоры о продлении продвигаются непросто.

По данным Metaratings.ru, «Краснодар» ведет работу и по другим кандидатурам, кроме Воробьева.

Ранее сообщалось, что «Спартак» переключил свое внимание с Воробьева на форварда «Рубина» Мирлинда Даку.