Чилаверт назвал сборную Франции африканской командой и получил обвинения в расизме

Матч 1/8 финала чемпионата мира между командами Франции и Парагвая (1:0) и сам себе получился скандальным из-за многочисленных провокаций и грубой игры со стороны южноамериканских игроков, так он еще и сопровождался резонансными высказываниями известных в прошлом футболистов обеих стран.

Начал бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри, заявив в эфире RMC Sport, что Парагвай не способен играть в атакующий футбол, а потому будет раздавлен и унижен.

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт ответил Дюгарри, что со сборной Франции Парагвай играл в 1998 году, а сейчас ему предстоит матч с африканской сборной. Чилаверт апеллировал к тому, что подавляющее большинство футболистов «трехцветных» негритянского происхождения.

Парагваец немедленно получил отповедь от Французской федерации футбола.

«Я самым решительным образом осуждаю расистские заявления Хосе Луиса Чилаверта в адрес сборной Франции, которые подрывают ценности уважения, братства и разнообразия в нашем футболе. Если когда-то он был великим вратарем, то теперь этот человек впал в немилость», — заявил глава федерации Филипп Диалло.

Ранее французская газета L’Equipe поставила 1 из 10 узбекскому арбитру Илгизу Танташеву, обслуживавшему матч Франция — Парагвай.