Россиянка пережила тяжелую форму лихорадки денге во Вьетнаме

Жительница Краснодара, отдыхавшая во Вьетнаме, пережила тяжелую форму лихорадки денге, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Сначала у нее появились боль в горле, ломота в теле, головная боль и температура.

Отмечается, что первые анализы были отрицательными, и врачи отпустили ее домой. Однако ночью состояние резко ухудшилось: начались сильные боли в мышцах и суставах, слезотечение, снизилось давление. На шестой день девушка не могла передвигаться и вернулась в больницу. После дополнительных анализов у нее диагностировали лихорадку денге.

Одним из симптомов была боль в груди. Состояние осложнилось началом менструации из-за критического снижения уровня тромбоцитов. Сейчас кубанка находится под наблюдением врачей.

Ситуация с лихорадкой денге во Вьетнаме остается напряженной. По данным властей, заболеваемость выросла в 2,5 раза. Пик обычно совпадает с сезоном дождей, но в этом году рост начался раньше. За первые пять месяцев 2026 года в стране зарегистрировано более 50 тысяч случаев.

В России, по данным Роспотребнадзора, риск распространения лихорадки денге отсутствует, однако фиксируются завозные случаи. В 2025 году было зарегистрировано 178 таких случаев. За пять месяцев 2026 года — уже 127. Всего в мире с начала года зафиксировано около 1,4 млн случаев в 68 странах.

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