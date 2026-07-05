Стало известно, сколько тратят на витамины для домашних животных держатели питомцев

За первые 4 месяца 2026 года продажи кормовых добавок для домашних животных выросли на 14,5%, а расходы россиян на эту продукцию достигли почти 2 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

Россияне продолжают активнее покупать кормовые добавки для домашних животных. По итогам первых 4 месяцев 2026 года объем розничных продаж этой продукции достиг около 2 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на добавки продолжает расти

По данным аналитиков, с января по апрель было реализовано более 195,2 млн минимальных единиц продукции, включая различные лекарственные формы в упаковках и блистерах.

Эксперты объясняют рост продаж увеличением числа семей, содержащих домашних животных, а также более внимательным отношением владельцев к здоровью своих питомцев. Все больше покупателей приобретают витамины, аминокислоты, антиоксиданты и другие специализированные добавки.

Какие проблемы сохраняются на рынке

Представители отрасли отмечают, что рынок кормовых добавок пока остается сравнительно небольшим. По итогам прошлого года его объем превысил 4 млрд рублей, тогда как весь российский рынок товаров для животных оценивается примерно в 600 млрд рублей.

По мнению участников рынка, спрос на такую продукцию продолжит увеличиваться, однако развитие сегмента может замедлить обязательная регистрация кормовых добавок в Россельхознадзоре. В связи с этим некоторые производители выпускают аналогичную продукцию под видом функциональных кормов или лакомств.

Кроме того, специалисты обращают внимание на отсутствие единых требований к качеству, дозировкам и содержанию действующих веществ. Это создает риски появления на рынке продукции, которая не проходит необходимую проверку и может не соответствовать заявленным характеристикам.