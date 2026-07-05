«Шок»: худрук театра «Ромэн» прокомментировал смерть Жемчужной

В пятницу, 3 июля, на 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. Как сообщила ее дочь Ляля, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В последний раз Жемчужная выходила на сцену родного театра «Ромэн» полтора месяца назад. Однако в последнее время она редко участвовала в спектаклях из-за непростого душевного состояния.

Художественный руководитель театра Николай Сергиенко в беседе с ТАСС отметил, что госпитализация Екатерины Андреевны стала неожиданностью. Незадолго до смерти ее пригласили на концертную программу телеканала «Звезда», но она не смогла приехать из-за высокого давления.

«Для меня ее уход — шок. Она лежала в больнице, была в реанимации, потом все нормально стало, стабилизировалось, и все шло к лучшему. И когда мне вчера директор нашего театра сообщила, что Кати нет, я был в шоке. Никто не ожидал, все шло на поправку, и вдруг вот так все произошло», — сказал Сергиенко.

Коллега актрисы, Тамара Семина, рассказала, что Жемчужная была сильным человеком, но ее подкосил уход мужа. Бывший режиссер театра «Ромэн» Георгий Жемчужный, с которым она прожила долгую жизнь, умер в 2021 году от рака поджелудочной железы. С тех пор актриса тяжело переживала потерю.

Прощание с Жемчужной состоится 7 июля в театре «Ромэн». Гражданская панихида начнется в 11:00 мск часов утра. Затем актрису отпоют в православной церкви и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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