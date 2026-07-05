Засор в раковине можно устранить за несколько минут, если знать один простой способ

Большинство бытовых засоров можно устранить самостоятельно, если правильно определить их причину. Эксперт объяснил, какие способы действительно работают и что нельзя смывать в канализацию. Об этом пишет REGIONS .

Засор канализации — одна из самых распространенных бытовых проблем. Однако далеко не всегда для ее решения требуется вызывать сантехника. Заместитель руководителя подмосковной управляющей компании Роман Балагуров рассказал, как определить причину засора, устранить его своими силами и избежать повторного появления.

Как понять причину засора

По словам специалиста, чаще всего встречаются эксплуатационные засоры, которые образуются из-за накопления жира, волос, мыльного налета и остатков пищи на стенках труб. В этом случае вода начинает уходить медленнее постепенно.

Если слив перестал работать только в одной раковине или ванной, проблему обычно можно решить самостоятельно. Когда же вода не уходит сразу в нескольких сантехнических приборах, вероятнее всего, засор находится в общей трубе или стояке, и потребуется помощь специалиста.

Отдельно эксперт выделил механические засоры, возникающие из-за попавших в трубы посторонних предметов, а также технические, причиной которых становятся ошибки при монтаже канализации.

Какие способы помогают прочистить трубы

Эксперт рекомендует начинать с наиболее простых методов. Для удаления жировых отложений подойдет горячая вода, однако при пластиковых трубах ее температура не должна быть слишком высокой.

Еще один распространенный способ — использование пищевой соды и уксуса. Такая смесь помогает растворить органические загрязнения. Для профилактики также можно применять раствор соды с солью.

Если засор находится глубже, справиться с ним способен сантехнический трос. В некоторых случаях помогает и пылесос с функцией выдува, который создает воздушный поток и может протолкнуть пробку.

Что нельзя смывать в канализацию

По словам специалиста, многие проблемы возникают из-за неправильной эксплуатации канализации. В трубы не следует отправлять влажные салфетки, средства личной гигиены, волосы, жир, растительное масло, остатки пищи, строительный мусор и большое количество агрессивной бытовой химии.

Именно эти отходы чаще всего становятся причиной плотных засоров, которые невозможно устранить домашними средствами.

Как избежать засоров

Для профилактики эксперт советует установить защитные сетки на сливы, регулярно очищать трубы с помощью соды и горячей воды, не сливать жир в раковину и следить, чтобы в унитаз не попадали посторонние предметы.

По словам специалиста, регулярная профилактика занимает всего несколько минут в месяц и позволяет значительно снизить риск серьезных засоров и дорогостоящего ремонта.