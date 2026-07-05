Французская пресса на единицу оценила работу узбекского арбитра в матче с Парагваем

Главный арбитр матча 1/8 финала чемпионата мира Франция — Парагвай Илгиз Танташев из Узбекистана получил единицу от французской газеты L’Equipe.

Матч был ознаменован большим количеством провокаций и хамских фолов со стороны южноамериканской сборной. При этом Танташев ни разу не предупредил игроков Парагвая, зато выписал три желтые карточки французам.

«Без всякого неуместного шовинизма специальные корреспонденты L’Equipe решили поставить ему оценку 1 из 10 за работу, которая, безусловно, могла дорого обойтись сборной Франции, но, прежде всего, мало способствовала улучшению игры или защите игроков», — объясняет издание свою оценку.

Подчеркивается, что это лишь третий случай в истории, когда L’Equipe поставила арбитру столь низкий балл.

Сборная Франции одержала победу со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе с пенальти, который был назначен по подсказке ВАР.