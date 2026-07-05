Концерт Scally Milano в Казани закончился задержанием

Российский рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) оказался в эпицентре скандала перед собственным концертом в Казани, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что все началось из-за отключения электричества. Пока организаторы пытались решить проблему и подключить генератор, артист высунулся из окна и начал эмоционально общаться с собравшейся на улице толпой фанатов, используя нецензурную лексику. Поклонники, в свою очередь, подхватили волну и начали петь композиции рэпера с нецензурным содержанием.

Вскоре к клубу прибыл наряд Росгвардии, который разогнал толпу. Сообщалось, что самого Дмитриева задержали, но вскоре его менеджер опроверг эту информацию. По его словам, силовики приехали из-за большого скопления людей у входа, которых не могли впустить в помещение из-за отсутствия электричества. Представитель музыканта также уточнил, что после этого его команда села в свой автомобиль и уехала в отель.

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