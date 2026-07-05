Врач раскрыл простой способ заставить себя больше ходить после сидячей работы

Сидячая работа повышает риск проблем с сосудами, но регулярная ходьба помогает его снизить. Реабилитолог рассказал, как встроить прогулки в повседневную жизнь и победить усталость. Об этом пишет REGIONS .

Длительное сидение за компьютером приводит к усталости и снижению желания двигаться, однако именно в этот момент организму особенно необходима активность. Реабилитолог Александр Куденко объяснил, почему ходьба является простым способом профилактики сосудистых заболеваний и как преодолеть отсутствие мотивации.

Почему сидячая работа опасна для здоровья

По словам специалиста, главная проблема заключается не только в недостатке движения, но и в длительном нахождении тела в одной позе. Уже через несколько часов непрерывного сидения ухудшается кровообращение в ногах, что увеличивает риск венозного застоя и тромбообразования.

Особенно уязвимыми считаются офисные сотрудники и водители, которые проводят большую часть дня без активной нагрузки.

Чем полезна обычная ходьба

Ходьба активирует мышцы голени, которые работают как естественный насос, помогая крови подниматься к сердцу. Это снижает риск застоя и улучшает общее состояние сосудов.

Специалист отметил, что даже умеренная ежедневная активность дает значительный эффект, а регулярность важнее интенсивности. Небольшие прогулки каждый день полезнее редких длительных нагрузок.

Как встроить прогулки в повседневный график

Эксперт рекомендует начинать с простых изменений. Можно выходить на одну остановку раньше, использовать обеденный перерыв для короткой прогулки, заменять лифт лестницей или устраивать вечерние выходы после ужина.

Такие небольшие шаги позволяют постепенно сформировать привычку без резкой перестройки режима дня.

Как преодолеть усталость и отсутствие мотивации

По словам врача, важную роль играет психологический подход. Прогулки можно превратить в приятный ритуал, совмещая их с общением, прослушиванием музыки или подкастов.

Также помогает отслеживание шагов и небольшие поощрения за регулярность. Со временем организм начинает воспринимать движение как естественную потребность, а не обязанность.

Почему важно начать уже сейчас

Специалист подчеркнул, что даже короткие ежедневные прогулки улучшают кровообращение, снижают тяжесть в ногах и положительно влияют на общее самочувствие. Регулярная ходьба также помогает нормализовать давление и поддерживать здоровый вес.