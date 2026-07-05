Как теперь жителям Химок решать вопросы с поликлиниками за пару минут — новый чат в мессенджере MAX

Жителям Химок теперь проще решать вопросы с медициной: в мессенджере MAX запущен чат «Химки.Здоровье», сообщила пресс-служба администрации городского округа. Это совместный проект Общественной палаты Подмосковья и федеральной программы «ЗдравКонтроль». Главная цель — оперативно помогать горожанам, если возникают трудности с получением госпомощи в поликлиниках и больницах.

В этом чате собраны представители медучреждений Химок, которые готовы разъяснить порядок действий, подсказать режим работы, ответить на процедурные вопросы — словом, снять организационные барьеры.

Стоит отметить, что чат не заменяет врача — там не ставят диагнозы и не назначают лечение. Также там не проводят телемедицинские консультации. Вызвать скорую помощь в нем тоже не получится: при угрозе жизни следует набрать по номерам 103 или 112.

Чат будет функционировать с 8:00 мск до 20:00 мск (воскресенье — выходной). Он является быстрым способом получить ответ на насущный вопрос.

Ранее сообщалось, что в выставочном центре «Артишок» в Химках открылась выставка «Точка».