«Стреляют перед глазами»: почему после 50 лет появляются мушки перед глазами
Плавающие «мушки» перед глазами часто связаны с возрастными изменениями и не представляют опасности. Однако в некоторых случаях они могут быть признаком серьезных заболеваний, требующих срочной медицинской помощи. Об этом пишет REGIONS.
Появление плавающих точек, нитей или полупрозрачных пятен перед глазами нередко вызывает тревогу, особенно после 50 лет. По словам офтальмолога Рустама Абрамова, чаще всего такое явление связано с естественными возрастными изменениями, однако иногда оно требует незамедлительного обращения к врачу.
Почему появляются мушки перед глазами
Специалист объяснил, что «мушки» возникают из-за изменений в стекловидном теле — прозрачном геле, который заполняет внутреннюю часть глаза. Со временем его волокна теряют однородность, образуют небольшие уплотнения и начинают отбрасывать тени на сетчатку.
Такие изменения считаются естественной частью процесса старения и особенно часто наблюдаются у людей старше 50 лет.
Кто находится в группе риска
По словам врача, вероятность появления «мушек» возрастает при близорукости, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении, после травм и операций на глазах.
Кроме того, развитию подобных изменений может способствовать постоянное зрительное переутомление, связанное с длительной работой за компьютером или чтением без достаточного освещения.
Можно ли избавиться от мушек
Полностью устранить уже появившиеся помутнения невозможно. В большинстве случаев мозг постепенно перестает обращать на них внимание, и со временем человек замечает их значительно реже.
В отдельных ситуациях врач может рекомендовать лазерное лечение, которое помогает уменьшить крупные помутнения. Также могут назначаться препараты и витаминные комплексы для поддержания здоровья глаз, однако специалист подчеркнул, что средства, обещающие полностью избавить от «мушек», не имеют доказанной эффективности.
Когда необходимо срочно обратиться к врачу
Офтальмолог предупредил, что резкое увеличение количества «мушек», появление вспышек света, искр, темной «занавески» перед глазом, внезапное ухудшение зрения, боль или выраженное покраснение могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, включая отслойку сетчатки.
В таких случаях откладывать визит к врачу нельзя, поскольку своевременная помощь играет решающую роль в сохранении зрения.
Как сохранить здоровье глаз
Для профилактики возрастных изменений специалист рекомендует регулярно делать перерывы во время работы за компьютером, использовать хорошее освещение, защищать глаза от ультрафиолета, контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление, отказаться от курения и включать в рацион продукты, богатые витаминами и антиоксидантами.