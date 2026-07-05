«Стреляют перед глазами»: почему после 50 лет появляются мушки перед глазами

Плавающие «мушки» перед глазами часто связаны с возрастными изменениями и не представляют опасности. Однако в некоторых случаях они могут быть признаком серьезных заболеваний, требующих срочной медицинской помощи. Об этом пишет REGIONS .

Появление плавающих точек, нитей или полупрозрачных пятен перед глазами нередко вызывает тревогу, особенно после 50 лет. По словам офтальмолога Рустама Абрамова, чаще всего такое явление связано с естественными возрастными изменениями, однако иногда оно требует незамедлительного обращения к врачу.

Почему появляются мушки перед глазами

Специалист объяснил, что «мушки» возникают из-за изменений в стекловидном теле — прозрачном геле, который заполняет внутреннюю часть глаза. Со временем его волокна теряют однородность, образуют небольшие уплотнения и начинают отбрасывать тени на сетчатку.

Такие изменения считаются естественной частью процесса старения и особенно часто наблюдаются у людей старше 50 лет.

Кто находится в группе риска

По словам врача, вероятность появления «мушек» возрастает при близорукости, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении, после травм и операций на глазах.

Кроме того, развитию подобных изменений может способствовать постоянное зрительное переутомление, связанное с длительной работой за компьютером или чтением без достаточного освещения.

Можно ли избавиться от мушек

Полностью устранить уже появившиеся помутнения невозможно. В большинстве случаев мозг постепенно перестает обращать на них внимание, и со временем человек замечает их значительно реже.

В отдельных ситуациях врач может рекомендовать лазерное лечение, которое помогает уменьшить крупные помутнения. Также могут назначаться препараты и витаминные комплексы для поддержания здоровья глаз, однако специалист подчеркнул, что средства, обещающие полностью избавить от «мушек», не имеют доказанной эффективности.

Когда необходимо срочно обратиться к врачу

Офтальмолог предупредил, что резкое увеличение количества «мушек», появление вспышек света, искр, темной «занавески» перед глазом, внезапное ухудшение зрения, боль или выраженное покраснение могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, включая отслойку сетчатки.

В таких случаях откладывать визит к врачу нельзя, поскольку своевременная помощь играет решающую роль в сохранении зрения.

Как сохранить здоровье глаз

Для профилактики возрастных изменений специалист рекомендует регулярно делать перерывы во время работы за компьютером, использовать хорошее освещение, защищать глаза от ультрафиолета, контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление, отказаться от курения и включать в рацион продукты, богатые витаминами и антиоксидантами.