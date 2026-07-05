Китайский Chevrolet Monza появился на российском рынке: цены стартуют от ₽1,4 млн

На российском рынке появился седан Chevrolet Monza, который изначально создавался для китайской аудитории и выпускается с 2019 года, сообщает интернет-портал «Автоновости дня». Минимальная стоимость новинки составляет ₽1,4 млн, что делает ее одним из самых доступных автомобилей в классе.

Для сравнения: LADA Vesta 2026 года стоит минимум ₽1 581 000, белорусский Belgee S50 предлагается за ₽1 899 990, а Changan Alsvin — не дешевле ₽1 889 900. Таким образом, Chevrolet Monza оказывается заметно доступнее прямых конкурентов.

Модель относится к С-классу. Ее длина составляет 4656 мм, ширина — 1798 мм, высота — 1465 мм, колёсная база — 2640 мм. Большинство экземпляров оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил.

Однако цены на Chevrolet Monza сильно различаются в зависимости от региона. Самый доступный вариант предлагают в Чебоксарах — максимальная комплектация с 1,3-литровым мотором там стоит ₽1,4 млн. В Москве минимальная цена составляет ₽1 520 000 рублей, во Владивостоке — от ₽1 650 000. В Красноярске, Челябинске и Новосибирске стоимость превышает ₽2 млн рублей.

В насыщенных комплектациях доступны двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, кожаный салон, панорамный люк и адаптивный круиз-контроль. Покупателям стоит учитывать региональную разницу в ценах и внимательно изучать оснащение конкретного экземпляра.

Ранее сообщалось, что в Техасе продают редчайший седан Toyota Origin.