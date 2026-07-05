Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине фактически переросла в «настоящую войну». Такое заявление он сделал в интервью ИС «Вести». По словам представителя Кремля, в конфликт вмешались страны Запада.

Песков признал, что западные страны помогают украинским военным наводить оружие на российские цели, используя собственную спутниковую инфраструктуру. В этих условиях, подчеркнул он, «киевский режим способен на все».

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Песков заявил, что СВО будет продолжаться. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поздравил военнослужащих с освобождением Константиновки в ДНР. По словам представителя Кремля, Киев был уверен, что укрепрайон в Константиновке неприступен, однако российские военные доказали обратное.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей. Президент указал на неготовность украинской стороны к мирному урегулированию и отметил, что пока их позиция не изменится, Москва будет добиваться своих целей.

Тем временем Запад продолжает наращивать финансовую и военную поддержку Киева. Накануне Европейский союз (ЕС) одобрил предоставление Украине кредита в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. Из этой суммы €60 млрд предназначены для оборонных расходов.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл истинные цели европейских союзников Киева.