Экспорт в Китай из Подмосковья превысил два миллиона долларов сначала этого года

«Китай – один из давних и проверенных партнеров Подмосковья. Не менее важна и экспортная составляющая нашего взаимодействия, ведь КНР традиционно входит в тройку партнеров-лидеров по внешнеторговому обороту с нашим регионом. Только с начала текущего года 4 подмосковных компании подписали в общей сложности 9 экспортных контрактов на общую сумму более 2 млн долларов», – отметила Зиновьева.