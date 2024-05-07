Экспорт в Китай из Подмосковья превысил два миллиона долларов сначала этого года
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
С начала этого года при поддержке правительства Подмосковья экспортеры региона заключили в общей сложности девять экспортных контрактов с контрагентами из КНР. Об этом рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Китай – один из давних и проверенных партнеров Подмосковья. Не менее важна и экспортная составляющая нашего взаимодействия, ведь КНР традиционно входит в тройку партнеров-лидеров по внешнеторговому обороту с нашим регионом. Только с начала текущего года 4 подмосковных компании подписали в общей сложности 9 экспортных контрактов на общую сумму более 2 млн долларов», – отметила Зиновьева.
Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям-экспортерам разностороннюю поддержку. Его услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.