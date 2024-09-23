Экспортерам Подмосковья расскажут, как выйти на рынок Узбекистана

Подмосковным экспортерам расскажут, как выйти на рынок Узбекистана. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на этой неделе пройдет соответствующий вебинар.

Мероприятие организует Российский экспортный центр. Спикером выступит руководитель представительства центра в Узбекистане Павел Буханов.

Участникам расскажут, как сейчас складываются экономические отношения России и Узбекистана, какие направления экспорта являются наиболее перспективными, что необходимо предпринять, чтобы вывести продукцию на узбекский рынок.