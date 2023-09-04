Экспортеры из Подмосковья смогут представить свою продукцию на выставке древесины в Египте

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей из региона, которые развивают экспортную деятельность, принять участие в международной выставке древесины и изделий из дерева Cairo Woodshow в Каире.

Данная выставка является одной из лучших на Ближнем Востоке, отметили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Участие в Cairo Woodshow является отличной возможностью для предпринимателей продемонстрировать свои продукты, технологии и разработки, а также найти новых партнеров за рубежом, добавили в ведомстве.

Выставка пройдет в декабре. Узнать более подробную информацию о ней и оставить заявку на участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стремлении подмосковного бизнеса выйти на международный рынок.