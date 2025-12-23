Экспортный нацпроект в Нижегородской области выполнен досрочно

Нижегородская область успешно завершила год, выполнив план ключевого нацпроекта по международной кооперации и экспорту на все сто процентов. Этот результат был озвучен на заседании регионального правительства и демонстрирует целенаправленную работу по интеграции местных предприятий в мировую экономику. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Проект, курируемый заместителем губернатора Андреем Саносяном и министерством промышленности, состоит из трех направлений: промышленный экспорт, экспорт продукции АПК и системные меры поддержки. Практическую помощь компаниям оказывает региональный Центр поддержки экспорта, который стал главным инструментом для бизнеса, стремящегося на зарубежные рынки. Благодаря его работе в этом году 35 малых и средних предприятий смогли начать или увеличить поставки своих товаров и услуг за рубеж, что позволило перевыполнить плановый показатель на 40%.

Такая активность дает свои плоды даже в тех сегментах, где нет прямого бюджетного финансирования. Например, агропромышленный комплекс региона, не получая целевых ассигнований, поставляет свою продукцию более чем в 130 стран. Основными направлениями стали Китай, Казахстан и страны СНГ, а для продвижения товаров нижегородские аграрии активно участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях.

Таким образом, итогом года стала не просто формально выполненная цифра плана, а создание устойчивой системы. Выделенные 12,7 млн рублей сфокусированы на комплексной поддержке предпринимателей, а итоговая цель — рост несырьевого экспорта на 67% к 2030 году — выглядит достижимой. Всю необходимую информацию о мерах поддержки бизнес может получить через центр «Мой бизнес» и его горячую линию, что делает эту экосистему помощи доступной и завершенной.

