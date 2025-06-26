В Подмосковье рассказали о реализации национальных проектов в 2024 году

В 2024 году в государственные программы Подмосковья вошли мероприятия 47 региональных проектов, направленных на достижение целей и задач 13 национальных проектов, на это направили финансирование в размере 151,4 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

В ведомстве уточнили, что фактическое исполнение составило 94%. Основные расходы направили на реализацию нацпроектов «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Цифровая экономика РФ», «Экология». Это 147 млрд рублей.

Так, например, в рамках нацпроекта «Образование» в прошлом году в регионе построили 29 школ, открыли 73 центра естественно-научного и технологического образования («Точки роста»), два технопарка «Кванториум». Кроме того, была обновлена материально-техническая база в 14 коррекционных школах.

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