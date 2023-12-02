El Mundo: Испания ставит рекорды по поставкам в страну российского газа

За последние пять лет зависимость Испании от российского топлива увеличилась в 5-6 раз.

По данным издания El Mundo, еще в 2018 году доля газа из РФ на испанском рынке составляла только 2,4% от общего потока. На протяжении текущего года РФ стала третьим поставщиком страны по предоставляемым объемам. Если сравнивать этот год с предыдущим, то поставки возросли на 43%.

Такой рост во многом объясняется тем, что еще в 2021 году был закрыт газопровод Магриб-Европа. Его пришлось перекрыть из-за большой политической напряженности между Марокко и Алжиром.