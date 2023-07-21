Эрдоган рассчитывает на скорую встречу с Путиным для обсуждения зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам, что он рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с Владимиром Путиным о перспективах зерновой сделки.

Эрдоган считает, что прекращение зерновой сделки может привести к голоду и новым волнам миграции. Он призвал страны Запада принять меры для ее перезапуска.

Турецкий лидер пообещал использовать все инструменты дипломатии для возобновления черноморской зерновой инициативы.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля, поскольку российская часть соглашения не выполнялась: не осуществлялся экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, Россельхозбанк не был подключен к системе платежей, из-за санкций был запрещен ввоз в Россию сельхозтехники и запчастей.

После прекращения сделки и закрытия гуманитарного коридора в Черном море все суда, направляющиеся к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики вооружения для украинской армии.