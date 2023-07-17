Эрдоган: зерновая сделка «ушла в историю»

Президент Турции Реджеп Эрдоган констатировал, что «зерновая сделка ушла в историю».

Турецкий лидер отметил, что Анкара до последнего момента предпринимала усилия по спасению черноморской зерновой инициативы.

Россия не стала продлевать зерновую сделку на фоне того, что часть соглашений, касающаяся экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, не выполняется. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Москва уведомила об остановке зерновой сделки остальных ее участников – ООН, Турцию и Украину.

Президент Турции заявил при этом, что еще надеется на переговоры с Владимиром Путиным по поводу продления черноморской зерновой инициативы.