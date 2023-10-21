ЕС начал работу над новым пакетом антироссийских санкций

ЕС уже в ближайшее время начнет консультации по 12-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что в этот раз под ограничения могут попасть алмазы из России. В новом пакете также появятся дополнительные меры, призванные ограничить возможность обхода прошлых санкций.

Согласно информации агентства, Евросоюз и G7 разрабатывают механизм, который поможет им отслеживать перемещения алмазов через государственные границы. Сообщается, что в ЕС опасаются, что санкции спровоцируют «перенаправлению торговли».

Сообщается также, что в планах ЕС также расширение списка товаров с запретом на экспорт на территорию РФ. Источники информагентства рассказали, что под новые ограничения попадет продукция, которую можно эксплуатировать в военных целях.

Страны «Большой Семерки» также продолжают искать способ действенного соблюдения потолка нефтяных цен, так как цены на топливо преодолели отметку в $60 за баррель, заключили в агентстве.