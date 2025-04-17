ЕС отказалась от запрета на импорт российского СПГ из-за Трампа

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в Европейском союзе, сообщило , что отказ от введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) связан с торговой политикой, проводимой президентом США Дональдом Трампом.

По информации, предоставленной источниками издания, Еврокомиссия намерена разработать новую стратегию, направленную на достижение энергетической независимости от России к 2027 году. Ожидается, что данный план будет представлен в начале мая.

Агентство отмечает, что президент Трамп неоднократно выражал заинтересованность в увеличении объемов закупок американского газа странами ЕС. В этой связи европейские чиновники рассматривают возможность использования этого фактора в переговорах с администрацией США для снижения существующих торговых пошлин.

По словам одного из чиновников, Еврокомиссия не желает ставить под угрозу поставки российского СПГ из-за возможных санкций, что означало бы ослабление ее позиций в переговорах с США.

При этом, в ЕС выражают опасения по поводу возможной новой зависимости от американского газа, так как США являются третьим по величине поставщиком газа в блок после России и Норвегии.

Ранее сообщалось, что ЕС ищет способ разорвать контракты на поставку газа из РФ.