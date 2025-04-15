FT: ЕС ищет способ разорвать контракты на поставку газа из РФ

Евросоюз ищет способы, чтобы отказаться от газовых контрактов с Россией и не выплачивать штрафы, сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в случае расторжения контракта Европа будет обязана выплатить крупный штраф. Договоры со странами ЕС были заключены на длительный период. Брюссель ищет юридические способы, позволяющие урегулировать вопросы без наложения штрафных санкций. Вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоресурсов.

«Юристы Еврокомиссии изучают юридические возможности в рамках дорожной карты по избавлению блока от российского ископаемого топлива к 2027 году. Этот план появился в критический для ЕС момент, когда он также пытается заключить энергетическое соглашение с США, чтобы противостоять тарифному режиму президента Дональда Трампа», — указано в публикации Financial Times.

По информации издания, Брюссель хочет сослаться на форс-мажорные обстоятельства. Работа над вопросом ведется активно. Политики уверены, что расторжение контрактов негативно отразится на экономике России. В случае отсутствия прибыли Кремль не сможет продолжать вооруженный конфликт на Украине. Один из чиновников ЕС заявил, что важно найти законный способ не выплачивать компенсацию. Иначе весь план окажется провальным.

Ранее сообщалось, что правительство продлило срок ограничения на публикацию данных по добыче нефти и газа.