ЕС планирует в 2 раза сократить импорт газа из РФ

Страны ЕС собираются вдвое снизить количество газа из РФ, до отметки в 40-45 млрд кубометров в 2023 году. Об этом сообщил Государственный департамент США в результате заседаний целевой рабочей группы США – ЕС по энергобезопасности, передает издание ТАСС .

Сообщается, что во время этих заседаний обсуждались и вопросы диверсификации источников поставок газа в государства Европы и возрастающий торговый объем газа между сторонами. В сообщении американского госоргана также сообщается, что на данный момент, Штаты являются самым крупным поставщиком сжиженного газа в государства ЕС.

Стороны также обсудили решения европейского блока по вопросу снижения газового спроса в будущем. Как сообщили в Госдепе, они обсудили и меры по повышению энергоэффективности, как один из способов снизить спрос.