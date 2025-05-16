ЕС усилит санкции против России: новые меры против «Северных потоков»

По прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Тиране глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС увеличить санкционное давление на Российскую Федерацию. С этой целью разрабатывается новый пакет ограничительных мер, ориентированный в том числе против газопроводных магистралей «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».