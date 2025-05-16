ЕС усилит санкции против России: новые меры против «Северных потоков»
ЕС хочет ввести санкции против «Северных потоков» и снизить цены на нефть
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По прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Тиране глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС увеличить санкционное давление на Российскую Федерацию. С этой целью разрабатывается новый пакет ограничительных мер, ориентированный в том числе против газопроводных магистралей «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Помимо этого, ожидается расширение перечня судов российского «теневого флота», подпадающих под санкции, а также дальнейшее уменьшение предельной цены на российскую нефть. Глава Еврокомиссии также отметила, что новый пакет санкций затронет и финансовый сектор России.
Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против России.