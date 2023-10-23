ЕС ускорил согласование помощи Египта из-за страха перед наплывом палестинских беженцев

Евросоюз ускорил согласование пакета финансовой помощи для Египта на фоне событий на Ближнем Востоке, пишет The Financial Times.

В Европе опасаются, что эскалация палестино-израильского конфликта может привести к новому миграционному конфликту. Вытесняемые из сектора Газа палестинцы в этом случае хлынут в Европу транзитом через Египет.

Предлагаемые меры направлены на увеличение количества рабочих мест и поддержки экономики Египта, что косвенно может сдержать эмиграцию.

Работа над соглашением уже получила негласную поддержку стран ЕС.

Ранее Египет пригрозил отправить палестинских беженцев в Европу в ответ на давление Запада.