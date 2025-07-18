ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России после длительных обсуждений

По истечении двух месяцев дебатов представители стран Евросоюза пришли к соглашению по 18-му пакету санкций, направленных против Российской Федерации. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах Брюсселя.

Ожидается, что Совет ЕС утвердит данный пакет санкций в ближайшее время посредством письменной процедуры. После формального одобрения ограничения немедленно вступят в силу.

18-й пакет санкций включает в себя расширение списка физических и юридических лиц, попадающих под санкции, меры против танкеров, осуществляющих транспортировку российской нефти, ограничения, направленные против ряда банковских учреждений, а также новые экспортные ограничения на товары и технологии, которые могут быть использованы в военных целях.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 18-й пакет войдут санкции, касающиеся «Северных потоков», и ограничения, связанные с ценовым потолком на нефть.

Ранее сообщалось, что в ЕС захотели оплачивать оружие для Украины за счет активов России.