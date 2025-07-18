ЕС введет полный запрет на транзакции с российскими банками

В рамках 18-го пакета санкций, направленных против России, Евросоюз отказывается от частичного отключения российских финансовых учреждений от системы SWIFT, заменяя это всеобъемлющим запретом на любые финансовые операции. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Согласно заявлению на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии, прежний инструмент — отключение ряда российских банков от SWIFT — уступает место тотальному запрету на проведение транзакций. Кроме того, расширен перечень российских банков, подпадающих под санкционные ограничения.

В рамках того же 18-го пакета санкций Евросоюз вводит ограничение на ввоз в страны ЕС нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, но прошедших переработку в третьих странах. Об этом также сообщает эстонский МИД.

В официальном релизе внешнеполитического ведомства Эстонии подчеркивается, что теперь действует запрет на импорт нефтепродуктов, созданных из российской нефти-сырца, но прошедших переработку за пределами России.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил о начале работы в Евросоюзе над 19-м пакетом санкций против Российской Федерации, как следует из опубликованного релиза.

Ранее депутат Европейского парламента Томаш Здеховский информировал о том, что дискуссии по девятнадцатому пакету антироссийских санкций уже ведутся в кулуарах Евросоюза, хотя и не носят официального характера.

Цахкна подтвердил информацию о старте работы над следующим, девятнадцатым, пакетом санкций, отмечается в документе. При этом, по его словам, ЕС «не ограничится полумерами».

Ранее в Европе назвали единственное условие для мира на Украине.