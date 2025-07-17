В Европе назвали единственное условие для мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует личной встречи президентов России и США. По его мнению, это единственный выход из обострений, передает ТАСС.

В интервью каналу Ultrahang Орбан подчеркнул: без соглашения между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом конфликт на Украине не прекратится. Кроме того, политик убежден, что договоренности должны выйти за рамки украинского вопроса и включить энергоносители, санкции, доступ на рынки и контроль над вооружениями. То есть, это мог бы быть масштабный пакет, который поможет стабилизировать ситуацию.

«Не бывает такого, чтобы все хотели мира, но мира не было. Есть те, кто говорят, что они хотят мира, но на самом деле они хотят войны», — считает глава правительства.

В настоящее время сложности для переговоров придает 50-дневный срок, ультиматум, который Трамп поставил для решения проблемы перед введением 100% пошлин на российский импорт. По словам Орбана, в этом случае пострадает и Венгрия, которая лояльнее чем вся Европа относится к РФ.

Ранее American Conservative передавал, что Трамп присоединился к стратегии НАТО по капитуляции России.