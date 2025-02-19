ЕС запретит продавать игровые консоли в РФ в рамках нового пакета санкций

Запрет на продажу в России игровых консолей, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов станет частью 16-го пакета санкционных мер ЕС против РФ. Об этом проинформировало агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

По сведениям источника, в Евросоюзе полагают, что российские военные якобы используют консоли для управления беспилотными летательными аппаратами.

28 января Кая Каллас, глава европейской дипломатии, заявила, что новые санкции ЕС против России могут затронуть игровые системы PlayStation от японской компании Sony и Xbox от американской Microsoft.

Microsoft, Nintendo и Sony приостановили продажи своей продукции в России в начале марта 2022 года. Таким образом, введенный запрет ЕС будет касаться третьих лиц из стран объединения, которые занимаются перепродажей товаров на российском рынке.

Ранее сообщалось, что игровые консоли будут продавать в России даже после запрета ЕС.