Россиянам назвали способ получения PlayStation и Xbox в обход нового запрета ЕС

Европейский союз (ЕС) намерен ввести ограничения на поставки игровых приставок в Россию. Однако геймеры найдут способ приобретения игровых консолей, заявил в беседе с RuNews24.ru специалист в области киберспорта и игровой индустрии Роман Алымов.

По мнению эксперта, новые ограничения со стороны ЕС звучат жутко для российских геймеров, но на деле не представляют проблемы. Ведь при невозможности поставлять консоли по прежним логистическим маршрутам, это можно сделать через другие пути. Помогут разные ипостаси параллельного импорта.

«Существуют проверенные схемы, которые позволят обойти новые санкции. Игровые приставки могут поступать на российский рынок через Китай и Объединенные Арабские Эмираты, где они будут доступны для приобретения», — утверждает Алымов.

Также эксперт отметил, что решение ЕС имеет чисто политический характер: авторы санкций не хотят, чтобы в России развивалась культура гейминга, а у молодых граждан появлялись новые возможности для профессиональной самореализации и даже простых увлечений.

Отметим, что по версии Евросоюза, PlayStation и Xbox якобы используются российскими военными для управления дронами. В связи с этим они захотели прекратить поставки с 22 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме высмеяли страх Брюсселя перед игровыми консолями Xbox и PlayStation.