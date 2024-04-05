Еще 640 млн рублей будет выделено Рязанской области на развитие села

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион получит еще 640 млн рублей на развитие села. Об этом сообщает 7info .

Он отметил, что в рамках реализации программы комплексного развития сельских территорий планируется построить малоэтажные жилые комплексы в трех населенных пунктах области.

По мнению главы региона, жилье будет предоставляться специалистам, которые трудятся на местных хозяйствах, по договору найма с возможностью выкупа через пять лет за 10% стоимости или через десять лет за 1%. При этом трудовая деятельность в сельской местности за все это время является обязательным условием.

Он добавил, что субсидии поступят в течение двух лет, из которых большая часть ожидается в текущем году.

По информации регионального Минсельхоза, общая сумма на комплексное развитие сельских территорий составит в 2024 году почти 1,3 млрд рублей.