Еще один склад появится на территории логистического парка «Обухово»

Еще один склад — уже третий — будет построен на территории логистического парка «Обухово» в Богородском округе. Об этом рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Площадь объекта составит около 30 тысяч квадратных метров. Его планируется построить без разрыва от второго склада. Их будут разделять противопожарные стены.

В складском помещении будут принимать, хранить и отгружать товары народного потребления. Также здесь будет производиться сортировка товаров. С вводом объекта в муниципалитете будет создано почти 600 новых рабочих мест.

Первый склад для хранения негорючих стройматериалов был построен летом. Его площадь составила 60 тысяч квадратных метров.