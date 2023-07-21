Еще одна криогенная АЗС открылась в Подмосковье

Новую криогенную автозаправочную станцию сжиженного природного газа «Газпром СПГ технологии» ввели в эксплуатацию в деревне Пикино в Химках.

Как подчеркнул глава областного Минэнерго Александр Самарин, слова которого приводит пресс-служба ведомства, благодаря открытию АЗС в округе создано шесть новых рабочих мест. Министр добавил, что в сутки новая станция может обслуживать до семидесяти автомобилей.

Криогенная АЗС открылась в рамках реализации региональным министерством энергетики программы «Развитие топливозаправочного комплекса» и стала второй автозаправочной станцией такого типа в Подмосковье.

В ведомстве пояснили, что криогенная АЗС работает на сжатом газе и водороде. Природный газ очищается от углекислого газа и воды при прохождении через газораспределительный шкаф, компрессорную станцию и вымораживатель. Только потом топливо поступает в конденсатор машины.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье появятся комплексы по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ.