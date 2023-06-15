Губернатор Воробьев: комплексы по производству и отгрузке сжиженного природного газа появятся в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель Совета директоров «Газпром СПГ Технологии» Алексей Кахидзе подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ.

«Надежное энергоснабжение территорий — важнейшая задача, которую мы последовательно решаем вместе с Газпромом. Сегодня заключили еще одно соглашение — о производстве сжиженного природного газа», — рассказал глава региона.

Первый комплекс мощностью 25 тысяч тонн в год запустят в Шатуре в 2025 году. Он сможет обеспечивать газом ближайшие населенные пункты, где нет источников газоснабжения, отметил губернатор.

Еще через год в Солнечногорске запустят СПГ-кластер мощностью семь тонн в час. На нем будут производить, хранить и отгружать сжиженный газ. На его территории также создадут зону комплектации технологического оборудования, объекты производства и потребления СПГ, логистический комплекс, сервисный центр обслуживания автомобиле, автозаправочный комплекс с электрозарядными станциями и не только.

«Отгрузка СПГ преимущественно осуществляется крупным промышленным потребителям при использовании СПГ в качестве газомоторного топлива. Реализация продукта планируется на территории Московской области и ближайших регионов в границах эффективного плеча доставки СПГ (около 600 км)», — отметил Алексей Кахидзе.

Ранее губернатор Подмосковья назвал ПМЭФ-2023 главным экономическим событием года.