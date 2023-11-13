Еще одна подмосковная компания присоединилась к национальному проекту
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Производитель светотехнического оборудования из подмосковной Балашихи решил принять участие в национальном проекте «Производительность труда». Об этом сообщили в региональном Мининвесте.
Отмечается, что недавно на предприятии состоялось стартовое совещание. Так, в качестве пилотного потока был выбран процесс сборки светильников. Уже в ближайшее время сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области проведут его диагностику.
В рамках реализации нацпроекта планируется сократить время протекания процесса сборки светильников на 15%, увеличить выработку на 17% и уменьшить количество незавершенного производства в потоке на 20%.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.