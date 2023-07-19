Еще одно подмосковное предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда»

Подмосковный кабельный завод присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что на предприятии уже состоялось стартовое совещание, посвященное участию в проекте. В ближайшие несколько месяцев рабочей группе предстоит разработать план мероприятий по повышению операционной эффективности процессов.

В настоящий момент данное предприятие занимает одно из ведущих мест в кабельной отрасли, так как активно работает в сфере импортозамещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев уже подчеркивал важность развития импортозамещения в Подмосковье.