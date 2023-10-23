Еще пятьдесят новых рабочих мест появилось в подмосковных Люберцах

Второй корпус индустриально-складского парка «АГОРА ТОМИЛИНО» возвели на территории городского округа Люберцы. О этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию застройщику ООО «Орбита». Площадь склада № 2 составляет чуть более девяти тысяч квадратных метров.

Примечательно, что в здании возможно разместить нескольких пользователей, работающих в торговой и складской сфере. Здесь будущие резиденты смогут разместить нескольких боксов с отдельными входами и самостоятельной инженерной инфраструктурой. Объем инвестиций превысил пятьсот миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.