«Есть мысли активней задействовать потенциал»: депутат Госдумы посетил заводы Городского округа Пушкинский

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал о развитии трех предприятий в подмосковной Ивантеевке, на которых работает свыше 1000 человек.

Парламентарий лично посетил заводы с главой Городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым.

Как сообщил Пахомов, на заводе железобетонных конструкций провели модернизацию.

«Есть мысли активней задействовать потенциал, где дополнительные мощности. Спрос на продукцию есть», — написал депутат Госдумы.

На предприятии «Сканди Пакк», которое является ведущим производителем одноразовой посуды и упаковки из формованного бумажного волокна для пищевой отрасли, собираются запустить две новые промышленные линии и отдельной — для переработки изделий из бумаги. Также, по словам Пахомова, компания не пострадала от того, что из России ушли бывшие западные владельцы.

Руководство управляющей кампании индустриального парка «Ивантеевка», который специализируется на продаже и обслуживании оборудования для сельского хозяйства и коммунальных служб, планирует расширяться. В перспективе и строительство ледового дворца в Пушкино.