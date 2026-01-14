«Это хорошая тенденция». Уровень бедности в России снова снижается

Согласно прогнозу экспертов РАНХиГС, в обозримой перспективе в России ожидается последовательное уменьшение доли населения, живущего за чертой бедности.

Как сообщила заместитель директора Института соцанализа и прогнозирования академии Марина Карцева в беседе с РИА Новости, эта положительная динамика будет обеспечиваться в первую очередь двумя факторами: устойчивым увеличением заработных плат и совершенствованием масштабных программ поддержки для семей, воспитывающих детей.

Особенностью текущего тренда, по словам эксперта, является сокращение разрыва между крайними группами по доходам. Статистика уже фиксирует, что доходы 10% наименее оплачиваемых работников начинают расти быстрее, чем заработки 10% сотрудников с самыми высокими окладами, что ведет к постепенному сжатию этого неравенства и улучшению положения наименее защищенных слоев.

