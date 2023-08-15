«Это неудачная инвестиция»: во что лучше не вкладываться после нового решения ЦБ

На внеочередном заседании Совета директоров ЦБ повысили ключевую ставку с 8,5% до 12%. Как пояснил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, одной из причин такого решения стала нестабильная ситуация с курсами валют.

По его словам, ранее помощник президента Максим Орешкин обвинил Центробанк в слишком мягкой денежно-кредитной политике, которая и привела к падению курса рубля и ускорению инфляции.

«Именно по этой причине сегодня ЦБ попытался доказать, что это не так, и сделал ставку выше. Это поможет рублю укрепиться. Государство объяснило всем тем, кто играл на валютном рынке против рубля, что в дальнейшем может заставить экспортеров продавать всю или большую часть своей валютной выручки на Московской бирже, что удешевит американскую валюту», — пояснил Осянин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После повышения ключевой ставки можно ждать заманчивые предложения от банков по вкладам, продолжил экономист.

«Но при этом ожидаю, что процентные ставки по кредитам для населения и бизнеса высоко поднимать не будут. Смогут повысить ставки в среднем на 2-3%», — рассказал он.

Экономист Рамиль Хакимзянов добавил, что у инвесторов теперь должны смениться ориентиры.

«Если вы решили положить деньги на вклад в банке, то теперь ориентир по доходности должен быть 11-12%, а не 8%, как раньше. Если банк предложит сейчас 5-6%, то это неудачная инвестиция», — уточнил Хакимзянов.

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