«Это просто коробка». В Петербурге нашли самую дешевую квартиру

По итогам марта 2026 года минимальная цена предложения на рынке новостроек Санкт-Петербурга зафиксирована на уровне 3,56 миллиона рублей. Аналитики агентства недвижимости Георгия Патанина сообщили «Ленте.ру» о характеристиках данного лота.

Самый доступный вариант представляет собой студию без отделки, расположенную в Пушкинском районе, в локации Шушары. Площадь помещения составляет 19,8 квадратного метра. Завершение строительства дома и передача ключей дольщикам запланированы на следующий год.

В сегменте жилья с готовой отделкой минимальный порог входа несколько выше — 3,66 миллиона рублей. Эта сумма запрошена за студию площадью 20,4 квадратного метра в Красногвардейском районе, в микрорайоне Полюстрово. Квартира расположена на 23-м этаже возводимого здания, ввод которого в эксплуатацию намечен на 2026 год. Эксперты уточняют, что в данном объекте подразумевается чистовая отделка.

