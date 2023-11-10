«Это тринадцатая зарплата»: расхламление стало популярным способом дополнительного заработка для россиян

Практически у каждого человека в квартире есть вещи, которыми не пользуются, но выбросить их жалко. Ни для кого не секрет, что сегодня есть онлайн-площадки, которые помогают получить с них прибыль. При грамотном подходе — даже сопоставимую с еще одной небольшой зарплатой. Как выяснилось, это стало тенденцией в последнее время.

Жительница Искитима Татьяна Б., например, призналась, что у нее все началось с хлебопечки.

«Очень хотела себе такой аппарат, но в реальности воспользовалась лишь пару раз. Дальше он мозолил глаза, а выбросить было жалко. Решила пристроить, выставить на популярном сайте объявлений. Забрали тут же», — уточнила женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Далее, как рассказала Татьяна, она вошла во вкус и решила продавать все, чем не пользовалась больше трех лет.

«В ход пошли книги, фотоаппарат, неисправный ноутбук, мясорубка, одежда. Итого, за год смогла выручить больше 47 тыс. рублей. Для кого-то это могут быть копейки, а для меня это — тринадцатая зарплата», — призналась сибирячка.

Похожую стратегию выбрала и жительница Московской области Наталья С. Делая ремонт в детской комнате, она решила избавиться от всего старого.

«Продали мебель, нарядные платьица, игрушки, книги со сказками, телевизор, зимнюю одежду и много всего другого. Благодаря расхламлению только одной комнаты смогли выручить более 52 тыс. рублей. Положила на отдельный детский счет, буду докладывать», — поделилась женщина.

Экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко пояснила, что способ заработка через расхламление и в принципе избавление от ненужного действительно набирают популярность: кто-то продает машину, кто-то свои и детские вещи, многие продают уже неиспользуемую бытовую технику. Иногда для того, чтобы дома не лежали старые вещи, россияне просто предлагают желающим в Сети забрать большое количество детской одежды бесплатно.

«Если говорить о более конкретных стоимостях вещей, то, к примеру, футболку могут продавать за 100 рублей и выше. Если регулярно выкладывать какие-то вещи, и цена-качество будут соответствовать, то порядка 3-5 тыс. рублей в месяц на сайтах объявлений можно подзаработать. Но это без учета объявлений о технике и крупных покупок», — добавила экономист.

Ранее на «Авито» появились услуги собутыльников.