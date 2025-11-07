«Это устранит региональное неравенство». Что известно о новой инициативе по увеличению декретных выплат?

Партия «Справедливая Россия» инициировала законодательные изменения, направленные на увеличение выплат для будущих матерей. Соответствующий законопроект был подготовлен депутатами Госдумы от данной фракции и в ближайшее время поступит на рассмотрение нижней палаты парламента.

Инициативу выдвинул лидер партии, возглавляющий ее думскую фракцию, Сергей Миронов. Согласно информации, полученной от пресс-службы политической силы, документ будет внесен в Госдуму в пятницу. В комментарии агентству Миронов разъяснил суть нововведений: согласно проекту, пособие по беременности и родам должно выплачиваться в размере 100% от среднего заработка женщины, однако не может быть ниже среднемесячной заработной платы в регионе. Для гражданок, чей трудовой стаж не превышает полугода, предлагается установить выплату в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

«Такие меры устранят региональное неравенство и поддержат женщин с низкими доходами. Это будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению социальной справедливости в нашей стране», — заявил парламентарий.

Глава партии обратил внимание на действующий механизм расчета выплат, который привязан к среднему заработку.

«Это 100% средней зарплаты за два последних календарных года, но такая норма не учитывает интересы женщин с зарплатой значительно ниже этой планки. Хуже всего, если трудовой стаж меньше шести месяцев. В этом случае женщины могут рассчитывать на пособие в размере не более одного МРОТ», — подчеркнул Миронов.

Ранее Сергей Рыбальченко призвал увеличить маткапитал на третьего ребенка до 1 млн руб.