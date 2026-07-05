Доступная пищевая добавка неожиданно улучшила память пожилых всего за три месяца

Исследование показало, что ежедневный прием пребиотиков может положительно влиять на память пожилых людей уже через три месяца. Ученые связывают эффект с изменениями в составе кишечной микрофлоры.

Пребиотики показали положительное влияние на память

Ученые выяснили, что ежедневный прием пребиотиков способен улучшить когнитивные функции у людей старше 60 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В эксперименте приняли участие 36 пар однояйцевых близнецов. Один участник из каждой пары ежедневно получал инулин или фруктоолигосахариды вместе с протеиновым порошком, а второй принимал плацебо. Курс продолжался три месяца.

Улучшения связали с изменениями микробиома

По итогам исследования участники, принимавшие пребиотики, лучше справились с тестами на память и другие когнитивные функции.

Анализ показал, что у них увеличилось количество бактерий рода Bifidobacterium, которые, как предполагают ученые, могут положительно влиять на работу мозга через взаимодействие кишечника и центральной нервной системы.

Исследования продолжаются

Авторы работы отмечают, что полученные результаты требуют дальнейшего подтверждения. В настоящее время в Нидерландах проводится более масштабное клиническое исследование с участием большего числа добровольцев. Его результаты ожидаются в 2027 году.